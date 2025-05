Bundesliga, il Bayern Monaco è Campione di Germania

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha vintola Bundesliga, il campionato tedesco, con due giornate di anticipo

Dopo il primo verdetto dai top cinque campionati europei, ovvero quello del Paris Saint-Germain già Campione di Francia, è arrivata una seconda formazione già vincitrice in patria.

Si tratta del Bayern Monaco di Vincent Kompany, che con due giornate di anticipo è diventata Campione di Germania.

Non è dunque riuscito a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, già certo del secondo posto.

La squadra di Kane e compagni potrà quindi festeggiare il titolo conquistato davanti ai propri tifosi sabato 10 maggio, quando giocherà in casa contro il Friburgo.

Dopo essere stato eliminato dalla Champions League ai quarti di finale per mano dell’Inter e dalla Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha dato una scossa alla propria stagione vincendo il campionato, il 34esimo della propria storia.

Notizia che rallegra i tifosi bavaresi, che dalla prossima stagione non potranno più contare su una delle loro bandiere, Thomas Müller. Novità anche per Harry Kane, che vince così il primo trofeo importante della sua carriera. Facendolo da protagonista, grazie ai 24 gol segnati in 29 presenze.

Il Titolo contro il Lipsia

Il Bayern ha battuto nella giornata di sabato 3 maggio il Lipsia fuori casa con una rimonta incredibile. I tedeschi perdevano infatti 2-0, quando sono riusciti a rimontare lo svantaggio grazie alle reti di Dier, Olise e Sanè portandosi sul 2-3.

Non serve più aspettare il risultato dal campo del Leverkusen: la formazione di Kompany è matematicamente Campione di Germania con 78 punti conquistati in 32 giornate.