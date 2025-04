Niente giornata di Bundesliga al venerdì santo: lo stabilisce la legge

Oggi, 18 aprile 2025, non ci sarà il consueto anticipo del venerdì in Bundesliga. Ci saranno invece partite di Liga e Ligue 1 ad aprire il weekend pasquale.

Il motivo? La causa di questo anticipo negato è da ricondurre alla legge sui giorni festivi, chiamata in tedesco “Feiertagsgesetzes“. La Bundesliga, dunque, inizierà la sua 30ª giornata di campionato solamente sabato con ben sei sfide, tra cui il Bayern Monaco.

Ma cosa dice di preciso questa legge sui giorni festivi? Essa stabilisce che in alcuni giorni dell’anno, tra cui appunto il venerdì santo, non si possano svolgere manifestazioni sportive di alcun tipo.

Ci sono però delle eccezioni. Se oggi, al Wta Stoccarda di tennis non verrano disputati incontri di tennis, tra cui anche quello in programma per l’italiana Jasmine Paolini, all’Atp Monaco di Baviera, invece tutto proseguirà normalmente. Come mai? Semplicemente grazie a una speciale esenzione.

La situazione in classifica in Bundesliga

Non c’è storia, in Bundesliga. Il Bayern Monaco, recentemente eliminato ai quarti di Champions League dall’Inter dopo il pirotecnico 2-2 a San Siro, è primo in classifica a 69 punti con 6 lunghezze di vantaggio. A inseguire il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso a 63.

Prima di trovare l’Eintracht Francoforte terzo, invece, bisogna andare a quota 51, mentre il Borussia Dortmund si trova addirittura in 9ª posizione con 42 punti. Per la zona retrocessione, invece, se la giocano Heidenheim, Bochum e Holstein Kiel che si trovano tra i 18 e i 22 punti.