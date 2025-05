Bundesliga, i verdetti del campionato e la classifica finale

Bayern Monaco (Imago)

Termina la Bundesliga: tutti i verdetti e la classifica finale del campionato tedesco

Cala il sipario sulla Bundesliga 2024/2025, mai come in questa stagione ricca di sorprese.

Nell’ultima giornata, che si è giocata oggi – sabato 17 maggio – si sono decisi diversi verdetti, in particolare grazie ad alcuni scontri diretti che erano in programma.

Chi si è qualificata alle coppe europee? Chi invece è retrocesso?

Di seguito l’analisi approfondita.

I verdetti della Bundesliga

Se il ritorno al successo del Bayern Monaco era ormai aritmetico da diverse settimane, oggi si sono delineate in maniera del tutto definitiva le gerarchie in classifica. L’Eintracht Francoforte ha mantenuto il 3° posto ottenendo così la qualificazione in Champions League, così come il Dortmund che ha completato l’incredibile rimonta piazzandosi nella 4ª casella. In Europa League ci va il Friburgo, che sarà raggiunto dalla vincente della DFB Pokal, mentre il Mainz si è qualificato per la Conference League. Niente da fare invece per il Lipsia, fuori da tutte le coppe dopo una stagione altamente deludente.

Campione : Bayern Monaco

: Bayern Monaco Champions League : Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund

: Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund Europa League : Friburgo, vincente DFB Pokal (Arminia Bielefeld/Stoccarda)

: Friburgo, vincente DFB Pokal (Arminia Bielefeld/Stoccarda) Conference League : Mainz

: Mainz Play-out : Heidenheim

: Heidenheim Retrocesse: Kiel, Bochum

La classifica finale

Bayern Monaco: 82 punti Bayer Leverkusen: 69 punti Eintracht Francoforte: 60 punti Borussia Dortmund: 57 punti Friburgo: 55 punti Mainz: 52 punti Lipsia: 51 punti Werder Brema: 51 punti Stoccarda: 50 punti Borussia Monchengladbach: 45 punti Wolfsburg: 43 punti Augsburg: 43 punti Union Berlino: 40 punti St. Pauli: 32 punti Hoffenheim: 32 punti Heidenheim: 29 punti Holstein Kiel: 25 punti Bochum: 25 punti