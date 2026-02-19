Bukayo Saka rinnova con l’Arsenal: il comunicato ufficiale

Bukayo Saka e l’Arsenal proseguono insieme: è ufficiale il rinnovo di contratto del calciatore inglese

Bukayo Saka si lega all’Arsenal con un nuovo contratto: lo ha comunicato il club londinese con un comunicato ufficiale rilasciato sul proprio sito: “Bukayo Saka ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con noi“.

“Il nostro ventiquattrenne è entrato a far parte della nostra Hale End Academy all’età di otto anni nel maggio 2010 e da allora è cresciuto fino a diventare il miglior marcatore, assistman e giocatore con più presenze della nostra attuale squadra, con 78 gol e quasi 300 presenze con il club in tutte le competizioni“, si legge scorrendo il comunicato.

“Bukayo ha esordito in prima squadra a 17 anni nel novembre 2018, prima di essere nominato Giocatore dell’Anno dell’Arsenal sia nel 2021 che nel 2022. È stato anche nominato Giovane Giocatore dell’Anno PFA nel 2022/23 ed è stato inserito nella Squadra della Stagione PFA nello stesso anno. Il nostro attaccante è stato anche nominato Giocatore dell’Anno della Nazionale Inglese sia nel 2021/22 che nel 2022/23“.

E ancora: “Leader del nostro reparto offensivo, Bukayo si è affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale grazie alle sue prestazioni costanti. Ha vinto il premio di Giocatore del mese dell’Arsenal più volte di qualsiasi altro giocatore da quando è stato istituito nel 2012“.

I numeri di Saka nella stagione 2025/26

Punto di riferimento dell’Arsenal, sia in campionato che in Europa. Saka ha disputato 23 partite di Premier League, di cui 18 da titolare. I gol segnati sono 5, mentre gli assist forniti 3.

Analizzando il suo rendimento nella Champions League in corso, notiamo che Saka ha realizzato 2 gol – contro Olympiacos e Slavia Praga – e ha servito due assist: il primo a Timber contro il Bayern Monaco, il secondo a Gyökeres contro l’Inter.