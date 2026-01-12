Le parole di Gianluigi Buffon sulla Nazionale, sui playoff contro l’Irlanda del Nord, e sul ventennale del Mondiale del 2006.

Presente a Genova al “Teatro dei Campioni”, evento organizzato dalla Regione Liguria come chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, Gianluigi Buffon ha ricordato l’ultimo Mondiale vinto nel 2006, e soprattutto, si è espresso riguardo il match di playoff dell’Italia contro l’Irlanda del Nord in programma il 26 marzo.

Buffon vira immediatamente sull’attualità, e in particolare, sulla sfida che spetta la Nazionale italiana il 26 marzo: “Playoff? Ci stiamo avvicinando bene, facendo le cose che si devono fare. I giocatori, vedendoli, sembra stiano molto bene. Stanno dando dei segnali forti e confortanti: vedo ad esempio i giocatori di Napoli e Inter. Le cose stanno andando bene, spero durino almeno fino al 1 aprile”.

Buffon: “2006? Ricordo di aver fatto la doccia con la coppa”

A luglio saranno proprio venti, gli anni trascorsi da quella notta di Berlino in cui Buffon e compagni, alzarono la coppa al cielo. Gigi Buffon si è espresso così a riguardo: “Quest’anno sono venti. Sono immagini che porto dentro. Ricordo di aver fatto la doccia con la coppa”.

Tra Juventus e Nazionale, il portiere ha parlato anche del suo ex compagno di squadra, Alex Del Piero: “Alex in quegli anni lì (1996) ha fatto delle cose irripetibili: da avversario ti fregava, perché dietro quella faccia d’angelo aveva la rabbia agonistica del vincente, di chi non ci stava a perdere”.