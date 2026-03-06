Italia, Buffon: “Siamo un gruppo ultra-competitivo, c’è fiducia per i playoff”

Il capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, è stato intervistato da Il Messaggero

Gigi Buffon è stato intervistato al Messaggero e ha parlato dei principali temi del calcio italiano, fra cui i playoff che vedranno impegnata la Nazionale azzurra per ottenere un posto al prossimo mondiale.

L’ex portiere ricopre il ruolo di capo delegazione dal 2023 e da settembre 2024 è anche direttore sportivo del Club Italia, ruolo operativo con funzioni di raccordo fra Nazionale maggiore, giovanili e club.

Buffon ha iniziato parlando del momento degli azzurri: “La parola che in questo momento ha il sopravvento in casa Italia è fiducia. Fiducia totale. In certi momenti è importante estraniarsi dal contesto e fare lucidamente delle analisi per valutare al meglio la situazione. Nello specifico, siamo un gruppo ultra-competitivo per dei livelli superiori a quelli che possono essere uno spareggio: con giocatori come Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Kean, Retegui e Pio Esposito, come fa l’Italia a non passare? Poi magari può capitare che per la terza volta non si va ai Mondiali, ma in questa occasione ci arrivo con maggiore serenità“.

Ha poi continuato: “Sono sempre il primo a prendermi responsabilità di tutto. Esco di scena, se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me ne vado a casa se non andiamo ai Mondiali. E’ quello il problema? Ma che modo è di ragionare? Questa cosa mi fa impazzire, non c’è mai uno sforzo per capire se realmente un professionista ha dei valori, se è capace. Così, è come tirare in area la monetine: se va bene tutti bravi, se male tutti scarsi. Questo modo di ragionare e scegliere lo trovo imbarazzante, però va benissimo”.

Le parole di Buffon

Gigi Buffon si è poi espresso sul difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, al centro delle polemiche dopo la simulazione che ha causato l’espulsione di Kalulu nella sfida contro la Juventus: “Ci siamo sentiti. Ho trovato tutto un po’ eccessivo. Ha chiesto scusa, ma sta pagando molto di più di quelle che sono le sue colpe“.

Ha poi concluso sulla situazione arbitrale: “Il Var? È stata la conferma di come sia imprescindibile e che debba intervenire proprio per dirimere questioni come quella di Kalulu. Come si fa a non poter intervenire su un episodio così grave? Chi può aver concepito una cosa del genere? È una procedura che ti fa andare fuori di testa. Anche sui contatti va rivisto qualcosa: non può essere sempre fallo. Ci deve essere un confronto tra chi ha giocato a calcio e gli arbitri, se si fischia sempre il giocatore lo capisce subito e si butterà sempre a terra“.