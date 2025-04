Le parole di Buffon su Parma e Juventus ma non solo

In seguito al GTalk organizzato dalla Gazzetta di Parma su alcune tematiche legate alla comunicazione per le nuove generazioni, Gianluigi Buffon, intervistato dai media presenti, ha detto la sua sul campionato in corso.

L’ex portiere, invitato all’evento per il suo legame con la città di Parma e per la sua notevole influenza anche sui social, ha parlato soprattutto della stagione del Parma, in piena lotta per la salvezza.

Ma non solo, perché ha commentato anche l’arrivo di Igor Tudor, suo ex compagno, sulla panchina della Juventus.

Inoltre, un parere anche sulla lotta Scudetto tra Inter e Napoli. Di seguito le sue parole.

Buffon: “La Juve aveva bisogno di un allenatore che conoscesse l’ambiente”

Nessuno meglio di Buffon, leggenda bianconera ed ex compagno di Tudor, poteva commentare la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus: “Igor è uno che conosce molto bene l’ambiente e che ha energia da trasmettere. In questo momento la Juve aveva bisogno di questo tipo di qualità da parte di un allenatore. Per quanto riguarda il futuro aspettiamo“.

Ma l’ex portiere ha commentato anche la lotta là in alto per lo Scudetto: “Dico da luglio che il Napoli secondo me arriva primo o secondo, dando per scontato che l’Inter è la più forte e arriverà o prima o seconda. Credo che ormai non siano più dubbi. Gli impegni potrebbero influire negativamente sull’Inter, perché ha un calendario ricco di partite importanti ogni tre giorni. Però dico anche che essere la squadra più forte ai nastri di partenza comporta di sapere che si avranno molte più partite degli altri e riuscire a vincere alla fine sarà sempre più difficile“.

“Parma? La strada è veramente faticosa”

Da grande ex, non poteva mancare un’analisi sulla stagione del Parma: “Soprattutto nelle ultime giornate, è una squadra consapevole dell’obiettivo che deve raggiungere e che sta mettendo in campo un equilibrio e una razionalità che la potrebbero aiutare a conseguire il risultato finale. Magari è una squadra che propone un pochino meno ma che ti dà la sensazione di essere più equilibrata, più razionale appunto e dentro alla partita, senza momenti di particolare affanno e disequilibrio, come potevano capitare prima. Credo che, purtroppo o meno male, la strada sia veramente faticosa e difficile visto il calendario. Ma questa sequenza di buoni risultati fa sì che le speranze ci siano e vadano coltivate, perché alla fine il Parma contro le grandi squadre ha sempre fatto ottime partite e spesso ha fatto anche punti, quindi del valore c’è“.

Infine, Buffon ha detto la sua sull’ad del Parma, Federico Cherubini, conosciuto alla Juventus: “Era scontato e innegabile che potesse dare una mano, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un professionista a tutto tondo e di alto profilo. Mi auguro che non sia arrivato troppo tardi e anche che, a prescindere da come andrà il campionato, abbia il tempo e il modo di costruire qualcosa di importante, perché sarebbe una grande garanzia per la Parma calcistica“.

