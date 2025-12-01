Buffon: “Nazionale forte ma ha dei blackout. Pio Esposito? Come Toni ma…”
Le parole del capo delegazione della Nazionale italiana ai microfoni di Radio Anch’io
Il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Anch’io.
L’ex portiere azzurro ha toccato molti temi partendo proprio dall’Italia e dal campionato italiano, con uno sguardo sui giovani talenti che stanno emergendo.
Buffon ha poi parlato della possibilità di una finestra per la preparazione dei play-off e della decisione di giocare Milan-Como a Perth.
Di seguito ecco tutte le parole di Gianluigi Buffon.
Buffon: “Il livello dei portieri del nostro campionato è altissimo”
L’ex capitano della Nazionale ha iniziato parlando dei portieri del nostro campionato e della Nazionale: “Da un paio di anni il livello dei portieri del campionato italiano è altissimo, da migliori campionati al mondo. Significa che la scuola italiana degli allenatori dei portieri è ancora di riferimento. Chiunque viene qua riesce sempre a performare in modo egregio. Secondo me individualmente siamo una Nazionale molto forte. Se prendiamo singolarmente 6/7 undicesimi sono dei giocatori di grande livello. La difficoltà in questo momento è trovare un equilibrio nella squadra affinché i singoli si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%. Pio Esposito? Mi ha impressionato e mi piace la sua testa, l’attitudine al lavoro e la determinazione nel voler migliorare. Non è facile trovare queste qualità in un ragazzo della sua età. Per caratteristiche lo paragono a Luca Toni”.
Buffon ha poi parlato della possibilità di uno stage in vista dei playoff e del match tra Milan e Como in Australia: “Con questo calendario è complicato, ma non perché non ci sia la predisposizione da parte delle società. Essendoci un calendario così intenso non ci sono finestre per un buco di 2-3 giorni per poterci ritrovare. Per un piccolo stage abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte delle società e possibilmente qualcosa riusciremo a fare. Questo ci fa piacere perché vuol dire che alla fine tutti sentono questo impegno che andremo ad affrontare. Milan-Como a Perth? Il mondo va avanti e dietro ci sono degli interessi non di poco conto per delle scelte simili. Non sta a me dire se è stata vincente o meno, lo dirà il tempo”.
L’intervista di Buffon a Radio Anch’io
Ha poi proseguito parlando del proprio record di presenze e della possibilità di Donnarumma di raggiungerlo: “Lui più di 175 presenze non potrà farle (ride, ndr). Nella mia vita non ho mai provato invidia per gli altri. Questo mi fa stare sereno e mi fa vivere bene le relazioni con gli altri, riesco ad ammirare gli sportivi che fanno grandi cose“.
Infine ha concluso parlando di suo figlio Louis: “Se prima aveva lo 0,5% adesso ha lo 0,7% di diventare calciatore (ride, ndr). Avendo fatto quel percorso, so quanto sia difficile affermarsi, a volte ci si illude. Non so se questo è il caso di mio figlio, ma proprio perché è mio figlio voglio metterlo di fronte alla realtà. Quello che sta facendo è un bel percorso, ma non significa nulla”.