Buffon, capo delegazione della Nazionale azzurra (IMAGO)

Gianluigi Buffon, Capo delegazione della Nazionale, ha annunciato che Gattuso sarà il prossimo CT dell’Italia

Gennaro Gattuso sarà il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia. Ad annunciarlo è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ai microfoni di Rai2.

L’ex portiere era presente in Slovacchia per la sfida dell’Italia U21, al termine della quale ha rilasciato un’intervista, in cui ha ufficializzato la scelta della federazione. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo lavorato, attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Il presidente e tutta la federazione hanno avuti dei giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile“.

“Si riparte cercando di pungolare innanzitutto noi stessi, poi è chiaro che al di là di tutto quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Fra il perdere e il perdere in una certa maniera io credo che ci sia parecchia differenza e si può evitare con dei piccoli accorgimenti”.