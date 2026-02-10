Gianluigi Buffon ha incoronato Pio Esposito. Il leggendario portiere, oggi capodelegazione Azzurra, ha parlato così dell’attaccante

Gigi Buffon incorona Pio Esposito. Il capodelegazione Azzurra ha partecipato al programma “Cult” di Dazn, in cui ha elogiato l’attaccante dell’Inter.

“Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare” ha dichiarato Buffon, certo delle qualità tecniche e tattiche del classe 2005.

Buffon ha visto da vicino Pio in Nazionale. L’ex portiere ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori dal campo. È un professionista e un ragazzo che ha un’umiltà, una determinazione, una voglia di apprendere, un entusiasmo di stare anche nel gruppo che ho visto veramente a pochi“.

E ancora: “È un ragazzo davvero speciale, per questo dico che lui sorprenderà di almeno un livello“.

“Ci porterà al Mondiale”

Durante l’intervista, Gianluigi Buffon ha affermato senza alcun dubbio che la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali, in programma nell’estate 2026, passerà anche dalle giocate della punta nerazzurra. “Se Pio Esposito ci porta al Mondiale? Certo, su quello non abbiamo dubbi: è l’unica certezza che abbiamo” ha dichiarato Buffon.

I numeri del classe 2005 con la maglia dell’Italia lasciano ben sperare. Pio Esposito ha ricevuto la prima chiamata in Nazionale a settembre 2025, esordendo contro l’Estonia. Finora, la punta ha raccolto 5 presenze e 3 reti.

I numeri con l’Inter

Pio Esposito convince tutti. Alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, l’attaccante non sembra soffrire dell’ansia da prestazione dell’ultimo arrivato. Tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, il classe 2005 ha totalizzato 5 gol e 6 assist in 31 gare.

Cristian Chivu, che conosce bene il giocatore dato che lo ha allenato nella formazione Primavera, ha fatto affidamento sulla punta di Castellammare di Stabia, ottenendo i risultati sperati.