Il parere di Gianluigi Buffon sul CT della Nazionale Gattuso

Quattro vittorie in quattro partite. Questo è il rendimento di Gennaro Gattuso da Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Successi ottenuti nelle gare contro Estonia (prima 5-0, poi 1-3) e Israele (4-5 nella prima sfida e 3-0 nella seconda).

Rendimento commentato anche da Gianluigi Buffon durante la festa durante la festa organizzata dal Corriere dello Sport al Teatro San Carlo di Napoli.

Nel corso del suo intervento sul palco palco, Buffon ha dichiarato: “Gattuso è la scelta migliore che potessimo fare… e se dovesse andare male a marzo, me ne andrò a quel paese anche io“.