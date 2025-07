Villarreal, ufficiale l’arrivo di Tajon Buchanan dall’Inter

Il Villareal ha ufficializzato l’acquisto di Tajon Buchanan. L’esterno arriva dall’Inter

Ora è anche ufficiale: Tajon Buchanan è un nuovo giocatore del Villarreal. La squadra spagnola ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno tramite un comunicato.

Per il giocatore si tratta di un ritorno dopo aver trascorso gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione proprio al Villarreal.

Il classe 99 ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2030.

Il comunicato della squadra: “Il Villarreal CF e l’Inter di Milano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan, che giocherà con la squadra giallo-oro per le prossime cinque stagioni. L’esterno canadese, che ha militato nel Sottomarino Giallo in prestito durante la seconda metà della scorsa stagione, prenderà già parte domani alla sessione di allenamento del Villarreal presso la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Tajon Trevor Buchanan (Brampton, Ontario, 8 febbraio 1999) è un calciatore duttile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Il canadese è un giocatore dotato di grandi qualità fisiche, con potenza e velocità nella conduzione. È un calciatore imprevedibile, con capacità di arrivare in porta e servire assist. Durante la sua breve esperienza in prestito al Villarreal, Tajon Buchanan ha disputato un totale di 13 partite ufficiali, segnando un gol e fornendo due assist. Prima di approdare al Sottomarino Giallo, ha vestito le maglie dell’Inter di Milano, del Club Bruges e del New England Revolution. Inoltre, Buchanan è un nazionale canadese e ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022, tra altre competizioni. Con la nazionale “rouges”, ha giocato un totale di 51 partite, segnando otto gol.”