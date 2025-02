Inter, Buchanan in prestito al Villarreal

Buchanan arriva in prestito con diritto di riscatto al Villarreal: il comunicato ufficiale dell’Inter

L’Inter ha ufficializzato la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L’esterno canadese, classe 1999, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione, con il club spagnolo che avrà un diritto di opzione per il riscatto del giocatore.

Arrivato all’Inter con grandi aspettative grazie alle sue prestazioni con il Club Brugge e con la nazionale canadese, Buchanan ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, complice la forte concorrenza nel reparto esterni e qualche problema fisico che ne ha limitato l’impiego.

La decisione di cederlo in prestito nasce dalla volontà di permettergli di accumulare minuti e ritrovare continuità in un campionato competitivo come LaLiga.

Il Villarreal, che ha bisogno di rinforzi sulle fasce per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, rappresenta un’opportunità ideale per Buchanan, che potrà dimostrare il suo valore in un contesto differente. Se il canadese riuscirà a brillare, il club spagnolo potrebbe decidere di esercitare il diritto di riscatto, garantendo così una soluzione definitiva al futuro del giocatore.