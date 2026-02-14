Brunori trascina la Samp: Padova ko 1-0, la risalita continua

La Sampdoria batte il Padova per 1-0 e trova il suo sesto risultato utile consecutivo: la decide il rigore di Brunori.

Nel segno di una nuova vita. La Sampdoria continua il suo momento di forma e vince di misura contro il Padova. Nel pomeriggio del Ferraris sono tante le notizie positive per i blucerchiati, che con il rigore decisivo siglato da Matteo Brunori danno continuità a un ottimo momento.

I numeri raccontano di una squadra che con il mercato di gennaio ha cambiato velocemente pelle. I ragazzi di Gregucci trovano infatti il sesto risultato consecutivo, con la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Il Ferraris, poi, sta tornando il fortino di un tempo. É datato 2 novembre infatti il giorno dell’ultima caduta tra le mura amiche, con il colpo del Mantova, che sarà il prossimo avversario della Samp.

Da quel momento in poi l’abbraccio con la propria gente per la Sampdoria si è sempre concretizzato in un sorriso: 5 vittorie e 2 pareggi e 22 dei 29 punti ottenuti in campionato raccolti nel proprio stadio. Il Ferraris sta tornando a essere un fattore: “Il popolo è la nostra forza: quando siamo in difficoltà loro sono pronti ad accompagnarci. Abbiamo sofferto, ma la nostra gente ci ha dato una mano importante, questa è una tifoseria troppo seria“, ha sottolineato Gregucci in conferenza stampa post-gara.

Infine c’è il mercato, un dettaglio non da poco: il rinnovamento importante di gennaio ha cambiato pelle alla squadra. Il cambio di marcia è arrivato e i blucerchiati ora vogliono lasciarsi alle spalle l’incubo della zona play-out, distante 5 punti e guardare a lidi più tranquilli.

L’impatto dei nuovi acquisti nel percorso della Sampdoria

É Brunori l’uomo copertina di Sampdoria-Padova. L’attaccante è protagonista due volte in occasione della rete che ha deciso il match. Prima imbecca Begic con una palla da trequartista navigato. Poi realizza con freddezza il rigore guadagnato dal compagno. Una prestazione condita anche da tante giocate che hanno permesso di respirare alla squadra con esperienza e qualità al servizio della Sampdoria.

Non solo Brunori. La squadra è stata puntellata in ogni reparto e le scelte fatte iniziano a convincere. Terzo cleen sheet in cinque gare per il portiere scuola Fiorentina Tommaso Martinelli. La solidità difensiva è garantita anche dall’arrivo di Viti, che nella gara di oggi ha prevalso sugli attaccanti padovani. Sulla fascia l’usato sicuro di Cicconi e Di Pardo, due giocatori affidabili e di categoria. E infine l’attacco, punto di forza della nuova Sampdoria: 5 delle ultime 6 reti trovate arrivano dal rinnovato reparto offensivo. Due gol per Begic, uno per Pierini e due per il protagonista di giornata, Matteo Brunori.

Matteo Brunori: gli ingredienti per la rinascita

Dopo i difficili ultimi sei mesi del suo percorso a Palermo, Brunori è ripartito dalla Sampdoria. La fiducia nelle sue qualità non è mai mancata da parte della società blucerchiata: “Crediamo tanto in Matteo, negli ultimi tre anni ha segnato quasi 50 gol, è solo questione di tempo“, aveva sottolineato il ds Mancini. E ora il momento per l’attaccante sembra davvero essere arrivato.

Due gol e un assist nelle ultime tre uscite. Il primo era stato liberatorio. La sua ultima rete trovata in maglia rosanero, infatti, era datata 1 novembre 2025. Da quel momento in poi poco spazio per esprimersi e un divorzio che si è fatto inevitabile. Un digiuno interrotto a Modena, nella vittoria che ha portato la Sampdoria al ritorno ai tre punti fuori casa più di un anno dopo l’ultima volta. Dopodiché un’ottima gara proprio contro il Palermo e infine il rigore decisivo contro il Padova. Ricomincio da qui. Brunori e la Sampdoria si tengono per mano e provano insieme a completare il proprio percorso di rinascita.

A cura di Stefano Parpajola