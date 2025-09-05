Il calciatore del Flamengo Bruno Henrique è stato squalificato e multato per questioni legate alle scommesse: la situazione

Una squalifica da docidici partite, una maximulta di 11mila dollari e pure il rischio dai due ai sei mesi di carcere.

Questo è quanto dovrà scontare Bruno Henrique, esterno d’attacco brasiliano che gioca per il Flamengo, dal Tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile.

Il giocatore è accusato di essersi fatto ammonire di proposito per motivi legati alle scommesse.

Un episodio simile a quelli che stanno coinvolgendo il calcio brasiliano. Come quello che ha riguardato pochi mesi fa Paquetà del West Ham, poi prosciolto dalla giustizia sportiva inglese.

Caso scommesse, Bruno Henrique rischia la galera

Secondo l’inchiesta condotta in brasile il fratello, la cugine e la cognata del brasiliano avevano puntato sull’ammonizione del giocatore alla vigilia della gara contro il Santos, dopo aver aperto un conto su un sito di scommesse.

Ammonizione che è poi arrivata per l’attaccante, che con il club ha collezionato 302 presenze e segnato 104 reti. Bruno Henrique ha dichiarato di essere innocente e ha già annunciato che presenterà ricorso.