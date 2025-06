Bruno Fernandes: “Io via dallo United? Ho parlato con Amorim, mi ha chiesto di rimanere”

La rivelazione del centrocampista portoghese in conferenza stampa sul suo futuro al Manchester United il prossimo anno.

Il Manchester United ripartirà da Bruno Fernandes. Il progetto dei Red Devils potrà contare sul suo capitano nella prossima stagione.

Questo è quanto dichiarato direttamente dal centrocampista portoghese nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Germania.

La squadra di Amorim ripartirà da Bruno Fernandes: 19 gol e 19 assist in stagione, conditi da una leadership che non è mai mancata.

Di seguito le parole del centrocampista portoghese in conferenza stampa.

Le parole di Bruno Fernandes in conferenza stampa

Bruno Fernandes, alla vigilia di Germania-Portogallo valida per le semifinali di UEFA Nations League, ha parlato così: “Il presidente mi ha chiamato, ho rifiutato”.

Il centrocampista portoghese ha aggiunto: “Ho parlato con Amorim. Mi ha chiesto di non andare. Il Manchester United non voleva vendermi. E non hanno bisogno di soldi. Ma se avessi voluto andarmene, ci avrebbero pensato loro”.