Bruges-Atalanta, De Ketelaere: “Nessuno darebbe quel rigore”

Le parole del trequartista belga dopo la sconfitta contro la sua ex squadra in Champions League

Non si placano le polemiche dopo il rigore assegnato al Bruges. Dopo le dichiarazioni di Nillson, anche De Ketelaere ha parlato al termine della partita.

Il calciatore belga, ex della partita, ha dichiarato sul rigore: “Se chiedi a 100 persone se era rigore nessuno ti dice di sì! Hien era davanti. Nessuno darebbe quel rigore. Fa male perdere così, all’ultimo. Non è giusto“.

De Ketelaere si è concentrato sulla partita quindi: “Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco. L’1-1 ci andava bene poi nella ripresa siamo stati superiori avendo anche delle occasioni. Poi l’arbitro ha preso quella decisione che ci ha fatto molto male. Una bella partita così non può essere condizionata da una decisione arbitrale del genere“.

Atalanta, De Ketelaere: “L’arbitro ci ha fatto male”

De Ketelaere quindi si è concentrato sulla prossima partita: “Martedì però dovremo giocare meglio, creare più occasioni, fare gol e tenere lontano il Bruges dalla nostra porta. L’arbitro ci ha fatto del male ma noi dovremo migliorare rispetto ad oggi”.

Un primo tempo non propriamente positivo: “Il primo tempo abbiamo avuto poche palle pericolose davanti prima di migliorare nella ripresa“. Mentre sull’occasione non concretizzata, a causa di una parata di Mignolet: “Ha scelto un pò prima di andare in quel lato, tuffandosi molto velocemente“.

