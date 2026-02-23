L’esterno inglese ex Arsenal, decisivo nel 3-0 al Torino, è il leader in più dei rossoblù di De Rossi: il mercato lo attende da protagonista

Il gol che ha sbloccato Genoa-Torino, scaldando contestualmente il pubblico di Marassi, fotografa in maniera speciale il momento rossoblù che sta vivendo, con regolarità crescente, Brooke Norton-Cuffy.

Partito largo a sinistra da quinto, nella nuova versione a piede invertito scelta per lui da Daniele De Rossi, l’inglese ex Arsenal ha infatti dimostrato di poter agire oltre ogni disegno tattico tra esplosività, dribbling e quella concretezza in zona gol che, proprio il suo allenatore, aveva chiesto alla squadra di riaccendergli alla vigilia dopo gli incoraggianti guizzi tra Napoli prima e Cremonese poi.

Una crescita esponenziale, quella del ragazzo classe 2004, migliorato soprattutto in fase difensiva rispetto alla passata stagione: il 15, adesso, sembra decisamente a suo agio dentro la complessità tattica che da sempre caratterizza il nostro campionato. Investimento riuscito, quello effettuato nel 2024 della dirigenza ligure per un milione di euro più percentuale sulla rivendita, con Marco Ottolini, oggi alla Juventus, artefice dell’operazione.

Un investimento che potrebbe presto tornare d’attualità, specie alla luce dei tanti interessamenti attorno al nuovo leader genoano capace, nel frattempo, di conquistare tutti tra scatti brucianti e sorrisi larghissimi (l’esultanza al gol di Ekuban è un’eloquente testimonianza del legame tra il Grifone e il suo gioiello).

Da risorsa a leader: Norton-Cuffy, il treno di De Rossi

Tra i segreti attorno al rendimento di Norton-Cuffy, stagione 2025-26, c’è senza dubbio il rapporto tra l’ex gunner e Daniele De Rossi. L’arrivo della leggenda romanista sulla panchina rossoblù è di fatto coinciso con la definitiva ascesa del suo talento, come dimostrano anche i 1.242′ in campo, simbolo di una fiducia totale e praticamente incondizionata. Il primo gol in campionato, segnato dal ragazzo a dicembre è in questo senso uno scherzo tra destino e telepatia.

“Può spaccare il mondo, ho detto ai ragazzi che con l’Udinese affronteremo undici Norton Cuffy“. DDR in conferenza lo esalta, Brooke all’ 83′ chiude i conti e fissa il punteggio sul 2-1 al Bluenergy Stadium dopo la risposta di Piotrowski all’iniziale vantaggio di Malinovskyi: alchimia totale.

Genoa, il tuo diamante tra futuro e mercato

Le qualità di Norton-Cuffy sono certamente appetibili in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Già qualche mese fa, del resto, gli interessi attorno all’inglese non sono certo mancati. Qualche esempio? Everton, Inter e la Juventus su indicazione proprio di Marco Ottolini che, probabilmente, riaccoglierebbe il prima possibile a braccia aperte il suo ex diamante.

La posizione del Genoa è stata subito chiara: Brooke non parte, a meno di offerte irrinunciabili fin qui mai arrivate. Obiettivo salvezza, futuro da scrivere: Marassi esulta, il treno si accende, senza alcuna intenzione di fermarsi adesso.