È morta Brigitte Bardot: l’attrice aveva 91 anni

Si è spenta a 91 anni l’attrice francese Brigitte Bardot: a dare l’annuncio della scomparsa è stata la Fondazione che porta il suo nome

È morta Brigitte Bardot. All’età di 91 anni si è spenta l’attrice francese, icona femminile negli anni ’60.

Ne ha dato l’annuncio la Fondazione che porta il suo nome, che con un lungo messaggio ha annunciato la sua scomparsa.

Nata a Parigi nel 1934, Brigitte Bardot ha recitato in diversi film per circa 20 anni, diventando una celebrità del cinema ma non solo: è stata anche cantante e nota attivista per i diritti degli animali.

Questo il messaggio della sua Fondazione: “La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione“.