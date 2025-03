Il Nottingham Forest torna in semifinale di FA Cup: non succedeva da 34 anni

Decisivi i rigori nel match dei quarti contro il Brighton

Continua la grande stagione del Nottingham Forest, che non si limita al campionato.

La squadra di Nuno Espirito Santo va avanti anche in coppa, rompendo una maledizione che durava da 34 anni.

Era dal 1991 che mancava, infatti, una semifinale di FA Cup, conquistata grazie al passaggio del turno ai danni del Brighton.

Dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, ai rigori i “seagulls” hanno pagato due errori dal dischetto. Per il Forest, invece, decisiva la rete di capitan Yates.

Nottingham Forest ai quarti di FA Cup

Nel match dei quarti contro il Brighton, non sono bastati 120 minuti di gioco per sbloccare un risultato sempre rimasto inchiodato sullo 0-0. Ai calci di rigore, la squadra di Hurzeler ha pagato gli errori di Hinshelwood e Gomez con l’eliminazione. Per il Nottingham questo traguardo mancava dal 1991, quando a guidare la squadra c’era Brian Clough.

L’uomo decisivo è stato Ryan Yates, capitano, di Nottingham e capitano tifosissimo del club della sua città. Ma non finisce qui, perché anche in Premier il Forest sogna, con un momentaneo terzo posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.