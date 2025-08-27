Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, oltre Hojlund ed Elmas si insiste per Brescianini

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Marco Brescianini, Atalanta (imago)
Il Napoli continua a lavorare per completare la squadra: il punto

Il Napoli vuole completare la squadra: a prescindere dai possibili arrivi di Elmas e Hojlund si insiste per Marco Brescianini.

Il giocatore è il prescelto per completare il centrocampo, continua dunque la trattativa con l’Atalanta.

Ricordiamo che Brescianini nella scorsa estate aveva già sostenuto le visite mediche con il Napoli prima del sorpasso e la chiusura dell’Atalanta.