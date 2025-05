Serie B, fissata al 29 maggio l’udienza del Brescia

Fissata per il 29 maggio l’udienza per violazioni amministrative di Brescia e Trapani

Bisognerà attendere fino a giovedì 29 maggio per scoprire l’esito del caso che ha coinvolto il Brescia, che potrebbe essere sanzionato con 4 punti di penalizzazione.

Questo comporterebbe la retrocessione diretta del club lombardo in Serie C, e una modifica del quadro dei playout, che si giocherebbero tra Salernitana e Sampdoria, col Frosinone che sarebbe invece salvo.

L’udienza per violazioni amministrative è stata fissata proprio per il 29 maggio presso il tribunale Federale Nazionale.

Oltre a quella del Brescia, si terrà anche quella del Trapani, deferito in Serie C per la stessa motivazione.