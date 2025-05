Serie B, Brescia a rischio penalizzazione e retrocessione: la ricostruzione

Il Brescia rischia una penalizzazione fino a quattro ponti che comporterebbe la retrocessione diretta in Serie C: la ricostruzione

Possibile terremoto in Serie B. Il Brescia, infatti, rischia fino a 4 punti di penalizzazione che li condannerebbe alla Serie C. In questo caso il Frosinone sarebbe salvo e a giocarsi il playout sarebbero Sampdoria e Salernitana.

Come ricostruito da La Gazzetta dello Sport i biancoblù rischiano la penalizzazione a causa di un pagamento IRPEF non valido.

Il Brescia per i pagamenti necessari per l’IRPEF il 28 febbraio ha presentato un credito d’imposta. Su questo documento è stata chiesta dalla COVISOC la validità all’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso venerdì è arrivata la risposta per quanto riguarda questo documento ed è stata negativa, per questo motivo il credito non è regolare.

Brescia a rischio penalizzazione: la situazione

Una volta accertato che il credito non è regolare lo scorso venerdì la COVISOC sabato scorso ha fatto una riunione d’urgenza e ha informato la procura, che ha subito aperto un’inchiesta e informato la Lega Serie B.

Nonostante non sia arrivato alcun deferimento la Lega Serie B ha deciso di rinviare il playout per capire possibile sviluppi. Probabilmente per arrivare a una prima sentenza serviranno tra i 10 e i 15 giorni, con la data del playout che slitterà dopo questa decisione.

Il punto sulla penalizzazione

La penalizzazione massima che il Brescia potrebbe subire è di 4 punti. Il criterio per stabilire l’entità della penalizzazione è tabellare: la quantità di punti dipende dall’entità dell’inadempienza.