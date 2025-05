Brescia a rischio penalizzazione: come cambierebbe la classifica di Serie B: LIVE

In caso di penalizzazione e retrocessione del Brescia il Frosinone sarebbe salvo e a giocarsi il playout sarebbero Sampdoria e Salernitana

16:00 – Comunicato al presidente della Sampdoria Manfredi il congelamento dei playout. Ancora nulla sul possibile ripescaggio dei blucerchiati per il playout

15:54 – Il comunicato della Lega Serie B sul rinvio dei playout: “La Lega Serie B informa che, con Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025.

Il provvedimento si rende necessario a seguito della ricezione di una Comunicazione della Procura Federale, relativa a indagini nei confronti di una società associata, il cui esito potrebbe influire sulla classifica finale.

Le nuove date saranno comunicate in relazione all’evoluzione della vicenda“

Rinviati i playout di Serie B

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato a data da destinarsi i playout di Serie B. Sono in atto infatti delle indagini che potrebbero stravolgere la classifica.

La verifica in questione, infatti, dovrebbe essere a carico del Brescia che in caso di penalizzazione comporterebbe alcuni cambi in classifica.

Con la penalizzazione e la retrocessione dei biancoblù il Frosinone sarebbe salvo e a giocarsi i playout sarebbero Sampdoria e Salernitana.