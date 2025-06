Gli avvocati del presidente del Brescia, Massimo Cellino, potrebbero decidere di non fare ricorso alla sentenza del tribunale federale

Non si placano le acque nella marea del Brescia calcio. Dopo le notizie arrivate nella giornata di lunedì 9 giugno 2025 circa l’interessamento del presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, verso l’operazione che riguarda il club biancazzurro, è arrivata un’altra novita.

Si tratta della possibilità che il ricorso contro la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale al club di Massimo Cellino venga ritirato.

Questa, infatti, potrebbe essere ritirata dai legali del proprietario del Brescia calcio. Una decisione potenzialmente significativa, arrivata alla vigilia dell’udienza presso la Corte d’Appello Federale programmata per martedì 10 giugno, che in ogni caso rimarrebbe comunque fissata.

Ricordiamo che la penalità inferta è stata di otto punti, di cui quattro da scontare nella stagione appena conclusa. Decisione che ha portato Dimitri Bisoli e compagni a scendere in classifica, in zona retrocessione verso la Serie C.

Brescia, ricorso e non solo

Lunedì 9 giugno, come detto era andato in scena l’incontro in Piazza Loggia voluto dalla sindaca Laura Castelletti e i vertici delle società delle squadre della provincia bresciana di Serie C (quindi Feralpisalò, Lumezzane e Ospitaletto).

Incontro, durato più di un’ora e mezza, che ha portato la prima cittadina a dichiarare l’interessamento da parte di Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, nei confronti del Brescia. “Un primo passo, con l’obiettivo che è quello di far restare il calcio in città“, ha affermato Castelletti.