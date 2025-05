Le parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, dichiarate al Giornale di Brescia dopo la salvezza in Serie B

Se è vero che il Brescia ha raggiunto un’importante salvezza in Serie B all’ultima giornata contro la Reggiana, non tutte le nuvole sono andate via dal cielo sopra il Rigamonti.

Questo perché la situazione societaria del club appare più che confusa con il presidente, Massimo Cellino, che sul calare della stagione ha manifestato tutto il suo malcontento.

Un ulteriore segnale è stata la scelta dell’ex Cagliari di disertare la partita forse più importate della stagione delle Rondinelle, cha fatto registrare il primo sold out della stagione.

Secondo quanto riferito dalla redazione del “Giornale di Brescia”, in contatto telefonico con il presidente, la cessione del club potrebbe addirittura essere questione di settimane.

Brescia, le parole di Cellino

Secondo quanto riferito dal “Giornale di Brescia”, il presidente del Brescia avrebbe già sul suo tavolo una proposta concreta a livello burocratico e, a giorni, anche a livello economico. Situazione confermata dallo stesso Cellino, che avrebbe affermato di “non voler restare un minuto di più“.

“Se è vero che vendo in settimana? Speriamo, il primo che passa si prende la società“, avrebbe poi aggiunto il presidente. Dichiarazioni forti che delineano una strada già ben segnata. Il 6 giugno il tempo limite per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B: giorni cruciali i prossimi, dunque, dalle parti di Brescia.