Il Brescia calcio ha presentato in Procura la denuncia per truffa alla società milanese che, a detta di Cellino, avrebbe derubato il club

Come riporta ANSA il Brescia, a poche ore dai 4 punti di penalizzazione che vedono momentaneamente la società biancazzurra retrocessa in Serie C, ha depositato in Procura una denuncia querela nei confronti di una società milanese con sede in via Montenapoleone.

Da questa società la squadra assicura di aver acquistato crediti di imposta scontati del 20% per pagare i contributi relativi a novembre, dicembre, gennaio e febbraio per oltre 1 milione e 400mila euro che per l’Agenzia delle Entrate sono però inesistenti.

Cellino, inoltre, ritiene di essere stato truffato e i suoi legali – che stanno preparando il ricorso alla Procura federale per evitare penalizzazioni e quindi la retrocessione in Serie C – assicurano di avere le contabili dei pagamenti effettuati.

Nel frattempo, ad ogni modo, sono stati rinviati i playout di Serie B (previsti il 19 e il 26 maggio) in attesa di capire quali dovranno essere le società che saranno retrocesse direttamente e quali quelle che si giocheranno gli ultimi cruciali minuti per mantenere la categoria.

La ricostruzione degli eventi

Un vero e proprio terremoto, quello accaduto in Serie B, a poche ore dai playout. 4 punti di penalizzazione per il Brescia, che di fatto si ritrova quindi in zona retrocessione, manda ai playout la Sampdoria e salva il Frosinone. Tutto, però, in attesa di capire se la decisione verrà confermata o se il ricorso verrà accolto.

Una vicenda che ha portato i vertici della Serie B a sospendere immediatamente il play-out in programma lunedì 19 maggio. La Procura federale ha chiuso in queste ore l’indagine e tra i 12-15 giorni si arriverà al processo sportivo di primo grado. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la società di Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che si sarebbero rivelati inesistenti.

Rinviati a data da destinarsi, dunque, i playout in programma oggi, lunedì 19, tra Frosinone e Salernitana. L’idea infatti è quella di disputarlo solo dopo il processo di primo grado, in attesa di capire quali saranno le squadre coinvolte.