Brentford rivelazione in Premier: Igor Thiago guida un sistema che funziona

Tra le sorprese in Premier League c’è il Brentford di Keith Andrews: e la punta di diamante delle Bees è sempre di più Igor Thiago.

Nel calcio inglese le vere sorprese durano poco: o si trasformano in realtà consolidate, oppure svaniscono rapidamente. Il Brentford di questa stagione – e in particolare di questo inizio 2026 – sembra appartenere con decisione alla prima categoria. Le Bees non stanno semplicemente beneficiando di una striscia positiva, ma stanno confermando sul campo la solidità di un progetto che continua a produrre risultati e prestazioni di alto livello.

L’uscita di scena di Thomas Frank rappresentava un potenziale punto di rottura. Il tecnico danese era stato per anni l’uomo simbolo del Brentford moderno, l’allenatore capace di tradurre sul campo il modello analitico del club. Invece, la scelta di promuovere Andrews ha garantito non solo continuità, ma anche un evidente salto di qualità.

I dati della prima parte di stagione indicano che il Brentford sta facendo meglio rispetto all’ultimo periodo della gestione Frank, sia in termini di produzione offensiva sia di controllo delle partite. Andrews ha affinato alcuni meccanismi chiave tra i quali: una gestione più matura dei ritmi, una pressione meno dispendiosa e più mirata e una migliore occupazione degli spazi in fase di possesso.

La squadra appare più stabile emotivamente, meno dipendente dagli episodi e più coerente nelle prestazioni settimanali. Un segnale chiaro della forza del sistema Brentford, che prescinde dal singolo allenatore pur valorizzandone il lavoro.

Igor Thiago, riferimento tecnico dell’attacco

All’interno di questo contesto strutturato, Igor Thiago si è imposto come il principale terminale offensivo. I 5 gol realizzati nel 2026 sono la conseguenza naturale di un rendimento costante e di un utilizzo intelligente all’interno del sistema. Thiago non è un attaccante che vive esclusivamente di finalizzazione. Il suo contributo è evidente in diversi aspetti come la capacità di far salire la squadra, il lavoro spalle alla porta, la presenza continua nell’area avversaria e la partecipazione attiva alla fase di pressione. In Premier League ha collezionato 16 goal e 1 assist in 21 presenze. Un rete ogni 109 minuti. Meglio di lui solo un certo Haaland, a quota 20 gol. La sua efficacia non si misura solo nei gol segnati, ma nel modo in cui migliora la fluidità dell’intero reparto offensivo. Con lui in campo, il Brentford riesce a creare occasioni di qualità più elevata e a mantenere il controllo territoriale più a lungo.

Uno degli elementi più interessanti di questo Brentford è la varietà delle soluzioni offensive. La squadra non si affida a un unico schema o a un solo giocatore, ma costruisce il proprio gioco attraverso principi chiari: occupazione razionale degli spazi, verticalizzazioni selettive e grande attenzione alla qualità delle occasioni create. Igor Thiago è il punto di riferimento di questo sistema, ma non il suo unico motore. Il suo rendimento si inserisce in un contesto collettivo che funziona, rendendo l’attacco delle Bees più difficile da leggere e da neutralizzare rispetto al passato.

Brentford, da sorpresa a certezza

A questo punto della stagione, il Brentford non può più essere considerato una semplice rivelazione. Le prestazioni, i numeri e la continuità mostrata indicano una squadra ormai stabilmente competitiva in Premier League.

Andrews ha saputo raccogliere un’eredità complessa e trasformarla in un’opportunità di crescita, mentre Igor Thiago rappresenta il volto offensivo di un progetto che continua a dimostrare come metodo, coerenza e razionalità possano ancora fare la differenza nel calcio moderno inglese.

A cura di Daniele Biondi