Nella sfida odierna di Premier League tra Brentford e Liverpool l’intervallo è stato allungato per il cambio dell’arbitro

La Premier League è un campionato spettacolare e divertente. Oggi, 25 ottobre, Brentford e Liverpool hanno terminato il primo tempo sul risultato di 2-1. L’intervallo non è durato 15 minuti come da regola. Al Gtech Community Stadium il fischio d’inizio della seconda frazione è stato posticipato per il cambio dell’arbitro.

Il direttore di gara Simon Hooper ha dovuto chiedere la sostituzione tra il primo e il secondo tempo. Al suo posto è subentrato il quarto uomo, Tim Robinson. Il gioco è ripreso così dopo circa 20 minuti dal duplice fischio.