Juventus, procede il recupero di Bremer: il difensore già in palestra dopo l’operazione
Inizia il recupero di Gleison Bremer: il difensore brasiliano si allena in palestra dopo l’operazione al menisco
Inizia il recupero di Gleison Bremer dopo l’operazione al menisco degli ultimi giorni. Il difensore brasiliano, come comunicato da lui stesso una Instagram Story, ha cominciato la riabilitazione in palestra.
Il classe ’97 ha mandato anche un messaggio ai tifosi della Juventus, che attendono il suo rientro in campo: “Un passo avanti“.
Bremer è stato operato nella mattinata di martedì 14 ottobre, venendo sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ora il brasiliano mette già nel mirino il rientro al centro della difesa di Igor Tudor.
