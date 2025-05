Le immagini dell’allenamento di Gleison Bremer al centro sportivo della Juventus.

Passi in avanti per Bremer verso il recupero. Il difensore della Juventus è tornato a lavorare con il pallone presso il centro sportivo della Continassa.

Il club bianconero ha condiviso immagini incoraggianti sui propri canali social, mostrando il giocatore impegnato in esercizi con la palla per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio subito lo scorso ottobre durante una partita di Champions League contro il Lipsia.

L’obiettivo di Bremer è rientrare in campo in tempo per il Mondiale per Club, previsto tra giugno e luglio.

Il ritorno del brasiliano procede secondo i piani, alimentando le speranze di un pronto rientro in campo.

