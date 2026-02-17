Juventus, si ferma Bremer: cambio obbligato nel primo tempo contro il Galatasaray
Nuovo infortunio per Bremer, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo della sfida contro il Galatasaray
Si ferma Gleison Bremer. Il difensore della Juventus è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo della sfida contro il Galatasaray, toccandosi la coscia destra.
Al posto del brasiliano, rimasto a terra già qualche minuto prima rispetto al momento della sostituzione, è entrato Federico Gatti.
Le condizioni del classe ’97 saranno dunque da valutare in vista dei prossimi impegni, con la squadra di Spalletti che scenderà in campo sabato alle ore 15:00 contro il Como.