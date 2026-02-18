Juventus, infortunio Bremer: gli esami hanno dato esito negativo
Buone notizie per la Juventus dopo gli esami di Bremer
Dopo l’infortunio accusato contro il Galatasaray, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la condizioni di Gleison Bremer.
Il brasiliano, a seguito dell’uscita dal campo anticipata nell’andata del playoff di Champions League, si è sottoposto al J|Medical ad esami che hanno dato esito negativo.
Non ci sono quindi lesioni, col suo stato fisico che verrà comunque valutato giorno per giorno. Resta però difficile, al momento, vederlo in campo contro il Como sabato pomeriggio.
Sempre su base quotidiana verranno valutate anche le condizioni di Jonathan David, che oggi, mercoledì 18 febbraio, si è allenato a parte dopo non aver preso parte alla trasferta di Champions.