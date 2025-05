Juventus, Bremer: “Mi alleno 5 ore al giorno, sto diventando una persona migliore”

Gleison Bremer torna a parlare del suo futuro sui propri social

Nel girone d’andata della stagione della Juventus, c’è un prima e un post infortunio di Bremer. Lo confermano i numeri: 1 rete subita in 7 partite in tutte le competizioni con il difensore centrale.

Dati che hanno subito una flessione negativa con l’infortunio al legamento crociato di Bremer contro il Lipsia.

A distanza di 7 mesi da quell’episodio che ha compromesso la sua stagione, il difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sui propri canali social.

“All’inizio è stato difficile perché io sono una persona indipendente. Non mi piace dipendere dagli altri” – ha iniziato Bremer – “subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto e questo è stato molto difficile“.

Bremer racconta il suo infortunio

Ha seguire, il difensore ex Torino ha dichiarato: “Il primo mese l’ho passato nel letto e ho fatto qualche esercizio per non perdere massa muscolare. È stato complicato perché non riuscivo nemmeno a mettere il piede per terra“.

Il calciatore della Juventus ha aggiunto: “Dopo ho iniziato a migliorare e sono tornato alla vita normale, quello che volevo di più: tornare a essere indipendente. Sto bene e la testa è a posto. Sono concentrato e voglio tornare in forma il prima possibile. Mi alleno 5 ore al giorno, mi manca correre sul campo. Sono diventato una persona migliore e un atleta migliore, ho tratto aspetti positivi anche dal lato negativo dell’infortunio“.