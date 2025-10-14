Juventus, infortunio Bremer: intervento riuscito al menisco
Il comunicato del club bianconero
Dopo aver riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, oggi martedì 14 ottobre Gleison Bremer è stato sottoposto a intervento chirurgico.
Questo il comunicato della Juventus: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.
L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito.
Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.