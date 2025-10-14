Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, infortunio Bremer: intervento riuscito al menisco

Redazione 14 Ottobre 2025
Gleison Bremer, giocatore Juventus

Il comunicato del club bianconero

Dopo aver riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, oggi martedì 14 ottobre Gleison Bremer è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Questo il comunicato della Juventus: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.

L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.