Juventus, cambio forzato per Bremer contro l’Atalanta: cos’è successo

Gleison Bremer chiede il cambio durante il secondo tempo di Juventus-Atalanta

Problemi per la difesa bianconera: verso il 73′ di Juventus-Atalanta, Bremer si è rivolto verso la propria panchina e ha chiesto il cambio.

Sostituzione forzata quindi per Igor Tudor, che al posto del brasiliano ex Torino ha mandato in campo Juan Cabal.

Nelle prossime ore si capirà con precisione cosa ha spinto Bremer ha chiedere il cambio, ma in tutto questo c’è anche una nota positiva: il gol proprio di Cabal.

Il calciatore colombiano, infatti, dopo due minuti dall’entrata in campo ha rimesso in partita la sua squadra realizzando il gol dell’1-1.