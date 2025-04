Salernitana, Breda verso l’esonero: la situazione

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Breda sulla panchina della Salernitana, ormai vicino all’esonero: la situazione.

Sono ore calde in casa Salernitana, in particolar modo per quanto riguarda il futuro di Roberto Breda.

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato per 1-0 in casa della Juve Stabia ha peggiorato ancora di più la situazione dei campani, sempre più penultimi in classifica.

Lo spettro di una possibile retrocessione in Lega Pro si avvicina e, per questo motivo, la società sta pensando di fare un ultimo tentativo cambiando la guida tecnica per invertire la rotta.

Roberto Breda è infatti sempre più vicino all’esonero con il club che ora è alla ricerca di un sostituto.