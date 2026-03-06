Il difensore del Red Bull Bragantino, club brasiliano, è stato sanzionato dagli organi disciplinari. Anche il club ha preso provvedimenti

Una frase infelice è costata 12 giornate di squalifica e 5.700 dollari di multa a Gustavo Marques. Lo scorso 22 febbraio, al termine del derby contro il San Paolo, il giocatore del Red Bull Bragantino aveva commentato così l’arbitraggio di Daiane Muniz: “Penso che la federazione debba valutare meglio partite di questa importanza e non affidarle a una donna“.

Il commento sessista è costato caro a Marques, la cui squalifica di 12 giornate nel Campionato Paulista terminerà il prossimo 24 maggio. Gli organi disciplinari hanno giudicato le parole del giocatore sessiste e discriminatorie.

Oltre al lungo stop, il difensore classe 2001 dovrà pagare una multa di 5.700 dollari. Anche il Bragantino ha preso provvedimenti. Il club brasiliano ha deciso di sanzionare Gustavo Marques, trattenendo al giocatore il 50% dello stipendio mensile.

Il difensore è uno dei titolarissimi del Bragantino. Marques, infatti, ha giocato 90 minuti in tutte e 6 le partite di campionato fin qui disputate dal club di San Paolo.