Brasile, i convocati di Ancelotti per gli impegni di settembre: c’è un solo giocatore di Serie A

Carlo Ancelotti, ct Brasile

I convocati di Ancelotti per le sfide di settembre del Brasile: spiccano le assenze di Neymar e Rodrygo

Neanche il tempo di cominciare, che i campionati si fermano subito. Dopo il turno in programma per il prossimo weekend, infatti, sarà già tempo di nazionali.

Se da un lato c’è chi, come la nuova Italia di Gennaro Gattuso, si gioca “la vita”, dall’altro ci sono invece squadre già certe di un posto al Mondiale e che possono sfruttare la campagna di settembre per fare dei test in vista dell’estate.

Tra queste anche il Brasile di Carlo Ancelotti, già qualificata alla competizione che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

Anche per questo il nuovo CT verdeoro ha sorpreso molto con le convocazioni per le sfide contro Cile e Bolivia.

Carlo Ancelotti, CT del Brasile (Imago)

Brasile, i convocati di Ancelotti

Tre assenze di lusso per la Seleçao: Neymar, Rodrygo e Vinicius. Il primo è fuori perché non al meglio della condizione, mentre il numero 11 del Real Madrid è stato escluso a causa dello scarso minutaggio avuto nel recente periodo. Spicca invece la presenza di Kaio Jorge, ex attaccante della Juventus e ora capocannoniere del campionato brasiliano, che Ancelotti ha voluto premiare. Solo un rappresentante della Serie A, invece: si tratta di Wesley della Roma. Sono rimasti fuori i vari Bremer, Ederson, Carlos Augusto e David Neres.

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Difensori: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrizio Bruno (Cruzeiro), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma);

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Paquetà (West Ham);

Attaccanti: Estevao (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham).