Le ultime sui convocati del Brasile per le ultime amichevoli prima del Mondiale

Si avvicina sempre di più il Mondiale di questa estate e il mese di marzo sarà quello degli ultimi test per le nazionali già qualificate. Tra queste c’è anche il Brasile, che sarà impegnato nelle amichevoli contro Croazia e Francia il 26 e il 31 marzo.

In attesa della lista ufficiale dei convocati, che sarà divulgata lunedì 16, in Brasile si parla già di alcune novità nelle scelte di Carlo Ancelotti.

Mentre, dopo la rottura di crociato e menisco, non ci sarà Rodrygo, secondo quanto riportato da GeGlobo ci sarà il grande ritorno di Neymar. L’attaccante del Santos era già stato convocato dal commissario tecnico italiano, ma non gioca una partita in nazionale dalla sconfitta contro l’Uruguay del 18 ottobre 2023.

In ogni caso, si tratta solo di una preconvocazione in vista del Mondiale. La lista definitiva per il torneo dovrebbe essere comunicata solo il 19 maggio.

Non solo Neymar: anche Bremer torna tra i convocati del Brasile

Il numero 10 del Santos non sarò l’unica novità in vista delle amichevoli di marzo. Una riguarda lo juventino Gleison Bremer, che mancava dai convocati dalla Copa America 2024 e che verrà richiamato vista l’assenza per infortunio di Eder Militao. Inoltre, Ancelotti approfitterà di questi test per chiarirsi le idee riguardo l’attacco, con molti giocatori che si candidano al ruolo di numeero 9 titolare.

Avrà una chance Rayan, classe 2006 del Bournemouth, così come il suo coetaneo Endrick, che sta facendo bene nel suo prestito al Lione, e a Igor Thiago del Brentford. Oltre a Bremer, in difesa verrà convocato anche Leo Pereira del Flamengo. La Seleção si radunerà il 23 marzo a Orlando, in Florida.