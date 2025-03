Brasile-Colombia, violento scontro tra Alisson e Davinson Sanchez: cosa è successo

Scontro tra Alisson e Davinson Sanchez in Brasile-Colombia. Gara interrotta per diversi minuti: cosa è successo

Attimi di paura nella notte durante la partita tra Brasile e Colombia, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026 (LEGGI QUI TUTTE LE SQUADRE ATTUALMENTE QUALIFICATE).

La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 per i verdeoro, con le reti di Raphinha e Vinicius da una parte e di Luis Fermando Diaz dall’altra.

Quello che però è successo nella notte del Mané Garrincha ha lasciato col fiato sospeso tifosi e giocatori per diversi minuti, facendo anche pensare il peggio.

Durante un’azione di gioco infatti, si sono infatti scontrati violentemente il portiere del Brasile Alisson e il difensore colombiano Davinson Sanchez, rimanendo entrambi a terra per diverso tempo sotto lo sguardo attonito delle migliaia di persone presenti allo stadio.

Brasile-Colombia, scontro tra Alisson e Davinson Sanchez: cosa è successo

Al 75° minuto, il portiere del Brasile Alisson e il difensore colombiano Davinson Sanchez sono stati “protagonisti” di un violento scontro di gioco. Su azione proveniente da palla inattiva, a seguito di un cross indirizzato verso l’area difesa dal portiere brasiliano, Alisson è uscito con la volontà di respingere il pallone, non accorgendosi però dell’irruento arrivo di Davinson Sanchez che ha cercato l’impatto con il pallone con la testa.

Alisson ha poi effettuato l’uscita, finendo però per scontrarsi con il difensore colombiano testa contro testa. I due si sono subito accasciati a terra, richiamando immediatamente l’attenzione dei compagni di gioco sotto lo sguardo attonito dei 70 mila del Mané Garrincha. Ad avere la peggio è stato Davinson Sanchez, che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella lasciando il posto a Carlos Cuesta. Stesso discorso per Alisson, che però è uscito dal campo con le sue gambe cedendo i guantoni a Bento per l’ultimo quarto d’ora di partita. Dai primi aggiornamenti, entrambi avrebbero rimediato una commozione cerebrale. Sono attesi, dunque, ulteriori approfondimenti sulle condizioni dei due giocatori.