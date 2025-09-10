Il Brasile perde contro la Bolivia, rabbia di Ancelotti a fine partita: cosa è successo

Prima sconfitta sulla panchina del Brasile per Ancelotti: proteste dell’allenatore italiano e del presidente della federazione brasiliana

Nella notte è andata in scena la gara tra la Bolivia e il Brasile valida per la qualificazione al prossimo Mondiale di calcio. A vincere è stata la nazionale di Villegas con un rigore trasformato da Miguel Terceros.

Tiro dagli undici metri che è stato assegnato dopo una revisione al VAR negli ultimi minuti del primo tempo per un contatto falloso di Bruno Guimaraes su Fernandez.

A partita dall’inizio dell’intervallo tra prima e seconda frazione di gioco sono arrivate le prime proteste di Carlo Ancelotti con l’arbitro.

Proteste che sono continuate con alcune dichiarazioni nel post partita da parte dell’allenatore verdeoro alle quali si sono aggiunte quelle del presidente della federazione brasiliana Samir Xaud.

Le dichiarazioni di Ancelotti e di Xaud

Il primo a protestate nel post partita per quanto successo in campo è stato Carlo Ancelotti: “È stata una partita difficile a livello fisico e tecnico, un calcio un po’ diverso. Sull’organizzazione? Di questo aspetto non si devono occupare gli allenatori, ma gli ufficiali di gara. In vista del Mondiale? Ho piena fiducia nella squadra per avere una Coppa del Mondo di successo, per lottare in ogni partita. Ovviamente, alcune cose possono migliorare. Quella di oggi è stata una partita unica, molto complicata per noi“.

A intervenire, poi, è stato Samir Xaud, presidente della federazione brasiliana: “Abbiamo giocato contro 14. È triste quello che è successo qui oggi. Siamo venuti qui per giocare a calcio e ciò che abbiamo visto fin dal nostro arrivo è stato antigioco. A 4.000 metri di altitudine, abbiamo giocato contro gli arbitri, la polizia e raccattapalle, togliendo palloni dal campo e mettendone altri. È stata una vergogna. Calcio da oratorio“.

Classifica e calendario di Bolivia e Brasile

Il Brasile ha concluso il girone unico sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio al quinto posto con 28 punti in 18 gare. Entrando nelle prime 6 della classifica i verdeoro hanno così strappato il pass per i Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti.

Con la vittoria contro gli uomini di Ancelotti la Bolivia, invece, riesce a conquistarsi il settimo posto e quindi partirà per lo spareggio intercontinentale.