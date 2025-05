Brasile, si avvicina Ancelotti: previsto un incontro a giugno

Sorgono nuove indiscrezioni sul possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. A giugno previsto un incontro tra le parti

Carlo Ancelotti si avvicina nuovamente al Brasile. Come riportato da The Athletic, l’allenatore del Real Madrid è il candidato numero uno per la panchina della Seleçao.

L’avventura dell’allenatore con la Nazionale sudamericana potrebbe iniziare dalla prossima estate. A giugno, infatti, l’ex Milan e Napoli tra le tante dovrebbe volare in Brasile per parlare con la Federazione verdeoro.

Carlo Ancelotti potrebbe diventare il primo allenatore straniero sulla panchina brasiliana.

La Seleçao sogna in grande. L’obiettivo del Brasile è vincere il mondiale del 2026, collezionando il sesto trofeo della propria storia. Per questo motivo, la formazione verdeoro punta su uno degli allenatori di maggior successo della storia del calcio.