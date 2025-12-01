Brasile, Ancelotti avvisa: “Per essere convocati al Mondiale bisogna essere al 100%. Vale per Neymar e Vinicius”

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, CT del Brasile, in vista dei Mondiali 2026 su Neymar, Vinicius Jr e non solo

Carlo Ancelotti non fa sconti e lancia un messaggio chiaro in vista del Mondiale 2026: alla Seleção non esistono gerarchie intoccabili. Il commissario tecnico del Brasile, intervenuto ai microfoni di Esporte Record, ha parlato apertamente (anche) di Neymar e Vinicius Junior, chiarendo che la loro eventuale convocazione passerà esclusivamente dallo stato di forma.

“Per andare al Mondiale bisogna essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi e devo scegliere chi sta meglio. Non riguarda solo Neymar: vale anche per Vinicius. Se lui fosse al 90% preferirei convocare un altro che garantisca il 100%, perché in attacco la concorrenza è enorme“, ha spiegato l’allenatore italiano.

Da quando Ancelotti ha assunto la guida del Brasile in estate, Neymar non è mai stato convocato. Il fuoriclasse del Santos, infatti, non indossa la maglia verdeoro dall’infortunio subito contro l’Uruguay nell’ottobre 2023. Di recente, anche un nuovo infortunio al ginocchio sta mettendo in dubbio la partecipazione al Mondiale, per cui l’ex Barcellona e PSG continua a lavorare duramente.

“Il suo talento è fuori discussione. Purtroppo nel periodo in cui siamo stati insieme gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere una condizione adeguata. Siamo a novembre…“, ha aggiunto Ancelotti. Poi la precisazione: “Neymar parte alla pari con tutti, avendo già dimostrato qualità straordinarie“. Vinicius, intanto, si è detto molto soddisfatto di Ancelotti: “Stiamo costruendo un’identità di gioco. Manca poco alla Coppa del Mondo e dobbiamo entrare tutti nell’atmosfera giusta. La nostra occasione è arrivata“, ha dichiarato il numero 7 verdeoro, che ha già avuto Don Carlo come allenatore proprio al Real. .