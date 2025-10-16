Carlo Ancelotti ha raccontato in un’intervista alla FIFA la scelta di allenare il Brasile e le ambizioni verso i Mondiali del 2026

Il Brasile ha già raggiunto la qualificazione ai prossimi Mondiali, posizionandosi al quinto posto tra le nazionali sudamericane.

Il CT verdeoro Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni della FIFA, raccontando la scelta di allenare la nazionale e commentando gli obiettivi per il Mondiale.

“Credo che la nostra responsabilità sia quella di raggiungere ciò che sogna ogni brasiliano: tornare a vincere il Mondiale dopo 24 anni” ha detto l’allenatore italiano.

Ancelotti ha anche parlato dei primi mesi sulla panchina del Brasile: ecco le sue parole.

Ancelotti: “L’idea di preparare il Mondiale con il Brasile era incredibile”

L’ex Real Madrid ha iniziato così: “Mi sto trovando molto bene con la Federazione e con i miei giocatori. Ci siamo già qualificati, perciò ora dobbiamo prepararci bene per il Mondiale. Mi sto godendo molto questo periodo, vivere a Rio de Janeiro è ‘muito bonito’ come dicono in portoghese (ride, ndr)”.

Ancelotti ha poi spiegato i motivi della scelta di allenare il Brasile: “Ho subito pensato che allenare la nazionale brasiliana fosse una grande opportunità, dato che si tratta della nazionale più vincente della storia, con più Mondiali conquistati. L’idea di preparare il Mondiale con il Brasile era incredibile. Devo anche ringraziare il Real Madrid, che mi ha dato l’opportunità di venire qui e iniziare questa grande esperienza“.

“Sarà un Mondiale divertente”

Ancelotti ha poi concluso commentando le sue aspettative verso i Mondiali: “Il Mondiale è il torneo più importante di sempre, quindi attira sempre l’attenzione di tutti“.

“Penso che sarà una competizione molto equilibrata. Ci sono molte nazionali con tanta qualità, alcune con i migliori giocatori al mondo. Penso che sarà un Mondiale davvero divertente“.