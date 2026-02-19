Brann-Bologna, le formazioni ufficiali

Il Bologna affronta il Brann nel play-off di andata di Europa League: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio per 0-0 nella quarta giornata della League Phase, il Brann e il Bologna si rincontrano ai play-off di Europa League.

I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno chiuso la prima parte della competizione al decimo posto della classifica, con 15 punti guadagnati.

La formazione norvegese allenata da Freyr Alexandersson, invece, è arrivata al 24esimo posto con 9 punti.

In attesa del fischio d’inizio della seconda partita tra Brann e Bologna – in programma alle ore 18:45 -, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Brann-Bologna

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.

A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Sande, Haaland, Eikrem, Remmem, Holten

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Sohm, Dallinga, Dominguez

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La sfida tra Brann e Bologna, in programma alle 18:45 alla Brann Stadion di Bergen, sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.

Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW.