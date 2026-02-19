Brann-Bologna, le formazioni ufficiali
Il Bologna affronta il Brann nel play-off di andata di Europa League: le formazioni ufficiali
Dopo il pareggio per 0-0 nella quarta giornata della League Phase, il Brann e il Bologna si rincontrano ai play-off di Europa League.
I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno chiuso la prima parte della competizione al decimo posto della classifica, con 15 punti guadagnati.
La formazione norvegese allenata da Freyr Alexandersson, invece, è arrivata al 24esimo posto con 9 punti.
In attesa del fischio d’inizio della seconda partita tra Brann e Bologna – in programma alle ore 18:45 -, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.
Le formazioni ufficiali di Brann-Bologna
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Sande, Haaland, Eikrem, Remmem, Holten
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Sohm, Dallinga, Dominguez
Dove vedere la partita in diretta TV e streaming
La sfida tra Brann e Bologna, in programma alle 18:45 alla Brann Stadion di Bergen, sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.
Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW.