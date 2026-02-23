A tutto Nuytinck: “Italia, che ricordi. Oggi il mio NEC è sorpresa d’Olanda”

Il difensore ex Serie A si racconta: “All’Udinese trattato da eroe, tranne da Tudor. La Samp una passione travolgente, oggi il mio NEC è la sorpresa d’Olanda. In futuro vorrei allenare”

152 presenze in Serie A, l’amore per l’Udinese di cui è stato capitano e anche per la Sampdoria, dove ha vissuto sei mesi di fuoco. Bram Nuytinck ricorda l’Italia con affetto: il suo sguardo si illumina ripensando ai sei anni trascorsi nel nostro campionato.

Si racconta in una lunga chiacchierata a gianlucadimarzio.com: ci chiede di parlare inglese, ma il suo italiano è ancora smagliante e ne dà sfoggio con orgoglio a più riprese.

Oggi Nuytinck ha trentacinque anni ed è pilastro d’esperienza del club che ha stupito tutta Olanda, il NEC Nijmegen: “Siamo terzi, in piena lotta Champions, abbiamo gli stessi punti dell’Ajax. È una stagione speciale: non siamo mai andati oltre il quinto posto in centoventi anni di storia. Quest’anno dobbiamo stabilire un nuovo record”.

Sorride, Bram: “Vedere il club dove sono nato e cresciuto arrivare così in alto mi riempie di gioia. Sono tornato a casa nell’estate 2023: ero retrocesso in B con la Sampdoria e avevo proposte sia in Italia che all’estero. Ma il NEC mi ha chiamato: ‘Bram, abbiamo bisogno di te per diventare grandi’. Sapevo che un giorno sarei tornato qui e ho sentito che quello fosse il momento giusto”.

Nuytinck: “Il mio NEC farà la storia. Noi come l’Atalanta”

Un paragone per capire la crescita del NEC? “Ricordiamo la prima Atalanta. Giochiamo un calcio molto offensivo, con uno-contro-uno a tutto campo e pressing alto. Subiamo tanti gol, è vero, ma ne facciamo ancor di più: questo è il nostro segreto”.

Un momento speciale per Bram, classe ’90, di rientro da un lungo infortunio al legamento crociato: “Sono appena tornato in campo dopo dieci mesi di attesa: l’accoglienza è stata bellissima. In città c’è grande entusiasmo, speriamo di continuare a fare bene. Abbiamo una squadra forte. Ad esempio ricorderete Cillessen, l’ex portiere del Barcellona: ora è con noi. E poi abbiamo una stella a centrocampo: si chiama Kodai Sano, un giapponese di ventidue anni. A gennaio un club di Premier League lo voleva per 20 milioni. Lo vedrei bene in Serie A”.

Nuytinck ricorda l’Italia: “A Udine trattato da eroe. Porto con me l’amore di Genova”

Il legame di Nuytinck con l’Italia è ancora forte. E quando gli chiediamo quali siano i suoi ricordi più belli, lui abbandona l’inglese e ci risponde in italiano: “Tra Udinese e Sampdoria ho ricevuto tanto affetto. Un bel momento? Quando sono stato nominato giocatore dell’anno a Udine. È un ambiente particolare, perfetto per crescere: in città si vive tranquilli, le persone ti trattano da eroe ma ti lasciano vivere con grande rispetto. E il club è top: non manca niente.

Genova invece è diversa, bollente: il calcio è una passione che travolge tutti. Alla Sampdoria sono stato solo sei mesi: un periodo difficile per il club, quello della retrocessione dalla A alla B. Ma l’amore dei tifosi blucerchiati resterà con me a vita: mi scrivono ancora, mi chiedono di tornare. Sembro matto quando lo dico, ma sento ancora il fuoco dentro a parlarne. Il caos esterno ci ha affossato: giocavamo senza stipendi e settimana dopo settimana le cose si facevano sempre più difficili. Mi auguro che la Samp possa tornare presto dove merita”.

“Con Tudor zero feeling, ringrazio Gotti. Pafundi? In Italia più difficile lanciare giovani”

Alti e bassi. Il calcio è anche questo. Bram è un fiume di storie e ci spiega. “Perfino a Udine ho avuto un momento difficile: con Tudor, che ci ha allenato in due riprese, non è mai scattato il feeling. La prima volta, nel 2018, urlava molto, era duro. Ricordo una litigata con Seko Fofana in allenamento: lo ha allontanato dal campo. La squadra aveva bisogno di uno shock: è subentrato a quattro partite dalla fine ed eravamo in difficoltà. Allora non lo capivo, con il tempo ho metabolizzato. Alla fine ci siamo salvati, lui è andato via ed è tornato l’anno dopo, in circostanze simili. Stesso copione: approccio duro e salvezza. Fu confermato per la stagione successiva e in estate mi comunicò che non mi voleva più in squadra. Vi racconto: l’ultimo giorno di mercato mi chiama la dirigenza: ‘Bram, ti abbiamo venduto in Ligue 1. Ci dispiace, ma non sei nei piani dell’allenatore. In bocca al lupo‘. Non volevo crederci: sapevo di poter aiutare ancora l’Udinese. Infatti ho rifiutato l’offerta e sono stato fermo in panchina per mesi. Finché dopo dieci giornate Tudor è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Gotti e con lui è da subito scattato qualcosa di speciale: alla sua prima panchina mi ha rilanciato da titolare ed è stato fantastico. Lo ringrazio: sono rimasto altri tre anni all’Udinese anche grazie a lui”.

Nei sei anni a Udine, Nuytinck ha condiviso lo spogliatoio anche con due calciatori poi diventati campioni del Mondo, De Paul e Molina. “Rodrigo era fenomenale, il migliore tra tutti i compagni che ho avuto. E fatemi menzionare Musso: tra i pali dava molta sicurezza. Un compagno sottovalutato? Stryger Larsen: meritava una big”. E poi una riflessione: gli chiediamo di Pafundi e Bram, da veterano, amplia: “Si allenava con noi già a sedici anni. Vedevi una grande qualità, certo. Il problema, però, è che in Italia è difficile emergere: hai davanti a te giocatori forti ed esperti. In Olanda e in Belgio abbiamo necessità di puntare sui giovani perché il budget è ridotto. Dobbiamo valorizzare i ragazzi del vivaio e, se possibile, venderli. In Italia invece potete comprare con più facilità e il livello del campionato è più alto: lanciare i giovani diventa più rischioso”.

Bram Nuytinck in una parola? Esperienza. Emerge in ogni risposta. E non a caso, in futuro… “Vorrei fare l’allenatore. Sto frequentando il corso in questi mesi. Certo, spero di giocare ancora a lungo, ma mi piacerebbe allenare. Come? Alla olandese. Con costruzione dal basso e pressing alto. Un calcio intenso, offensivo e divertente. Ma porterò con me anche delle indicazioni dalla Serie A. Un’ispirazione? Di sicuro Luca Gotti, un grande, soprattutto nella gestione dello spogliatoio: è stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera”.

A cura di Luca Bendoni e Gerardo Guariglia