Francia: infortunio per Barcola, PSG sorpreso: “Referto medico che non corrisponde al nostro”

Bradley Barcola indisponibile per le partite con la Francia, ma al PSG non risulta che il calciatore sia infortunato: i comunicati

Situazione particolare e poco chiara, quella legata alle condizioni fisiche di Bradley Barcola. In prossimità dei due impegni contro Azerbaigian e Islanda, la Francia ha convocato Florian Thauvin del Lens per sostituire Barcola.

Non convince infatti la forma fisica del classe 2002, come si legge dal comunicato ufficiale della federazione francese: “Presente questo lunedì pomeriggio al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines), l’attaccante del Paris Saint-Germain ha consultato il Dott. Franck Le Gall“.

“Presenta una lesione cronica al bicipite femorale destro, dopo la partita di Champions League del club parigino contro l’Atalanta Bergamo (4-0, il 17 settembre)“.

Non è dello stesso parere il Paris Saint-Germain, club di appartenenza di Barcola.

Il comunicato del PSG sulle condizioni di Barcola

Il PSG risponde alla federazione francese, il comunicato ufficiale: “Il Paris Saint-Germain ha appreso con stupore il comunicato stampa pubblicato dalla Federazione francese di calcio lunedì 6 ottobre sullo stato di salute di Bradley Barcola. Le informazioni pubblicate in questo comunicato stampa non corrispondono affatto alle informazioni mediche comunicate dai team medici del Paris Saint-Germain“.

Prosegue: “Prima dell’incontro e dopo la partita della settima giornata di Ligue 1 contro il Lille, il Paris Saint-Germain ha trasmesso alla Equipe de France un referto medico di Bradley Barcola, che non indicava in nessun caso una lesione cronica dopo la partita contro l’Atalanta. Il Paris Saint-Germain insiste anche sul fatto che il segreto medico deve essere rispettato per il bene di tutte le parti“.