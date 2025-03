Osasuna, Boyomo percorre 8mila km con tre aerei per esserci contro il Barcellona

Un viaggio incredibile per arrivare in tempo per la gara dell’Osasuna contro il Barcellona: gli 8mila km di Boyomo

Due giorni pieni di viaggio per essere a disposizione dell’Osasuna per la gara contro il Barcellona, match valevole per la 27ª giornata di La Liga.

Sono queste le 36 ore, condite da tre aerei per percorrere 8mila km, che ha vissuto Enzo Boyomo, difensore classe 2001.

La gara tra Osasuna e Barcellona era in programma per lo scorso 8 marzo ma è stata rinvita a causa dell’improvvisa scomparsa del medico sociale dei blaugrana.

Boyomo si è reso protagonista di un viaggio lunghissimo con partenza da Douala, città del Camerun, fino a Barcellona.

Il viaggio di Boyomo

Boyomo è partito da Douala al termine della gara tra Camerun e Libia, andata in scena nella serata di martedì 25 marzo. Da lì il difensore classe 2001 in automobile ha raggiunto Yaoundé percorrendo 217km. Dalla capitale del Camerun, poi, Boyomo ha preso un volo verso Istanbul.

Dalla Turchia il 22 è volato verso Madrid e, una volta arrivato nella capitale spagnola, per Boyomo è arrivato il momento del terzo volo arrivando così a Barcellona. 8mila km e un giorno e mezzo di viaggio per essere a disposizione dell’Osasuna.

Le polemiche per il recupero

La scelta della data del recupero tra Osasuna e Barcellona ha suscitato non poche polemiche. Il match, valido per la 27ª giornata del campionato spagnolo, infatti, è stato programmato per il 27 marzo, in concomitanza con la pausa delle nazionali. I blaugrana, per questo motivo, non avranno Araujo e Raphinha, impegnati con la propria nazionale nella notte del 25 marzo.

L’altro caso che aveva suscitato polemiche era il poco riposo che avrebbe avuto l’Osasuna, con il match contro l’Athletic Bilbao in programma per il 28 marzo alle 18:30. Per questo motivo La Liga ha deciso di posticipare la gara contro i baschi a domenica 30 marzo.