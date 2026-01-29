Hellas Verona, accordo con l’Hibernian per Bowie: operazione da 6 milioni di euro
Nuovo attaccante in arrivo per il Verona: i gialloblù hanno trovato l’accordo con l’Hibernian – club di metà classifica del campionato scozzese – per l’arrivo a titolo definitivo di Kieron Bowie.
Operazione da 6 milioni di euro per regalare a Zanetti un rinforzo in attacco, dopo la partenza di Giovane, trasferitosi al Napoli. Il classe 2002 ha segnato 9 gol in questa prima parte di stagione, a cui si aggiungono tre assist complessivi.